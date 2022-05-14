Для РА вопрос окончательного статуса – НК основополагающий: Марукян опубликовал 6 пунктов, представленных Арменией

Посол Республики Армения по особым поручениям Эдмон Марукян обнародовал 6 пунктов, предложенных Азербайджану для начала переговоров по мирному соглашению.

Как передает Арменпресс, в интервью Общественному телевидению Эдмон Марукян сообщил, что в первом пункте предложений написано, что армянская сторона отвечает на письмо азербайджанской стороны от 21 февраля, которое было передано армянской стороне 11 марта.

Вторым пунктом отмечается, что Республика Армения никогда не имела и не имеет территориальных претензий к Азербайджану. "Как вы помните, Азербайджан там говорит:у вас не должно быть территориальных претензий к нам. А мы говорим, послушай, брат, у нас и не было территориальных претензий к вам. И изначально все власти Армении всегда заявляли, что у нас нет территориальных претензий. Здесь говорится, что 8 декабря 1991 года, совместно с Азербайджаном подписав соглашение о создании СНГ, Армения ратифицировала данное соглашение 18 февраля 1992 года. То есть, в то время, когда мы подписали, мы взаимно признали территориальную целостность и границы друг друга, присоединившись к данной структуре", - пояснил Марукян.

Эдмон Марукян сообщил, что в третьем пункте отмечается, чтодля армянской стороны являются принципиальными вопросы обеспечения безопасности армян Нагорного Карабаха, соблюдения их прав и свобод, а также определения окончательного статуса Нагорного Карабаха.

Посол добавил, что в пункте 4-ом армянская сторона считает важными обязательства, закрепленные в заявлениях премьер-министра Армении, президентов России и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, 11 января 2021 года и 26 ноября 2021 года. "А какие это обязательства: возвращение военнопленных, разблокирование дорог, который затягивает Азербайджан", - сказал Марукян, добавив, что армянская сторона этим пунктом уточняет, что продолжает быть верной своим обязательствам, а Азербайджан – нет.

В пункте 5 указано, что армянская сторона готова начать переговоры по мирному договору об установлении межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией на основе Устава ООН, Хельсинкского Заключительного акта и Международного гражданско-политического пакта. «Это фундаментальные принципы, которые были с самого начала. То есть, здесь закреплено право наций на самоопределение и другие важные права и свободы", - пояснил Марукян.

Эдмон Марукян добавил, что армянская сторона сообщила по 6-му пункту, что для соответствующих переговоров Армения обратилась к сопредседателям Минской группы ОБСЕ.