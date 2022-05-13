На севере Шоржи произошло 3-балльное землетрясение 

13 мая в 18:57 по местному времени (в 14:57 по Гринвичу) сейсмологическая сеть Территориальной службы сейсмической защиты МЧС Республики Армения зарегистрировала землетрясение магнитудой 2.4, с географическими координатами 40.52⁰ северной широты и 45.27⁰ восточной долготы, в 2 км к северу от села Шоржа. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, сила толчков землетрясения в эпицентре составила 3 балла.

Землетрясение ощущалось в городе Чамбарак и селе Шоржа Гегаркуникской области силой 2-3 балла.