На парламентских выборах в Ливане представлены также армянские партии

Местные армянские политические партии будут участвовать в парламентских выборах в Ливане, которые состоятся 15 мая. Об этом сообщил Арменпресс главный редактор ливанской газеты “Аздак” Шаан Гантаарян.

“Армянские политические партии объединились с другими ливанскими политическими силами и сформировали списки кандидатов. “Дашнакцутюн” выдвинул 5 кандидатов, партия “Гнчакян” – 1 кандидата. Помимо армянских политических партий, есть также армяне, которые индивидуально участвуют в выборах по спискам гражданских движений”, - сказал Гантаарян.

По его словам, по действующему законодательству есть пропорциональные, рейтинговые и общинные компоненты. Редактор газеты отметил, что это сложный, запутанный подход, который в демократическом смысле не очень правильно обеспечивает представленность народа.

“Выборы проходят в сложной для страны финансово-экономической ситуации. Изначально ожидалось, что явка будет невысокой. Однако по мере активизации предвыборной кампании мы наблюдаем рост общественного интереса. в любом случае возможно активное участие”, - сказал Гантаарян.