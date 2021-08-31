Предстоящие на 14 мая мероприятия
17:35, Май 13, 2022
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- 17:59 Премьер-министр Пашинян принял министра спорта РФ Олега Матыцина
- 17:41 На парламентских выборах в Ливане представлены также армянские партии
- 17:35 Предстоящие на 14 мая мероприятия
- 17:34 Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 520 млн
- 17:27 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 13-05-22
- 17:26 Азиатские индексы - 13-05-22
- 17:09 Почти 50 тысяч человек пострадали на юге Китая из-за ливней и наводнений
- 17:06 Премьер-министр будет управлять ОАЭ до избрания нового президента
- 16:58 Билеты на концерты 50 Cent, Заз и Led Zeppelin Symphonic уже в продаже и в Армении, и за рубежом
- 16:29 Вице-премьер Армении принял руководителя региональной программы Фонда Конрада Аденауэра
- 16:24 Арарат Мирзоян встретился с министром иностранных дел Таджикистана
- 16:22 Макрон призвал найти коллективный ответ на возможный продовольственный кризис в мире
- 16:03 Замминистра ТУ и представители ФАР обсудили перспективы развития железнодорожных инфраструктур Армении
- 15:59 Китай из-за COVID-19 не готов открывать сухопутную границу с Россией
- 15:52 ДО 300 ГБ С «ХОДЯЧИМ WI-FI» ОТ UCOM: ОТЛИЧНАЯ НОВОСТЬ ДЛЯ АБОНЕНТОВ UGO И UBOX
- 15:47 В Гюмри проходит конференция, посвященная Международному дню семьи
- 15:13 Умер президент ОАЭ Халифа бен Заид Аль Нахайян
- 15:05 В Кабуле прогремел взрыв
- 14:53 Путешествие в страну абрикосов: казахская авиакомпания «FlyArystan» будет выполнять рейсы Алматы-Ереван
- 14:32 Британский премьер потребовал сократить число госслужащих на 90 тыс.
- 14:28 Боррель: дополнительные €500 млн помощи ЕС Украине пойдут на закупки танков и артиллерии
- 14:21 Работы по строительству нового моста «Дружба» на КПП Баграташен подошли к завершающему этапу
- 14:15 Посол Армении в Казахстане обсудил с заместителем министра ИД этой страны региональные и международные вопросы
- 13:59 Температура воздуха в Армении повысится на 5-7 градусов
- 13:58 Арарат Мирзоян представил позицию Армении по урегулированию нагорно-карабахского конфликта
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