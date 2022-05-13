Азиатские индексы - 13-05-22

ТОКИО, 13 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 13 мая на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 2.64% и составил 26427.65 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 1.91% и составил 1864.20 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.96% и составил 3084.28 пункта, а HANG SENG вырос на 2.68% и составил 19898.77 пункта.