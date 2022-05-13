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Почти 50 тысяч человек пострадали на юге Китая из-за ливней и наводнений

Почти 50 тысяч человек пострадали на юге Китая из-за ливней и наводнений

Порядка 50 тысяч человек в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая оказались в зоне бедствия из-за ливней и вызванных ими наводнений, как передает Арменпресс, об этом сообщает в пятницу агентство Синьхуа.

Ливни в Гуанси-Чжуанском автономном районе, как и почти во всех южных регионах Китая, начались 8 мая, метеорологи публиковали предупреждения о возможных сходах оползней и селей, рекомендуя жителям избегать потенциально опасных районов.

Ущерб был нанесен и сельскому хозяйству, пострадали угодья площадью свыше 3,8 тысячи гектаров, было разрушено 19 домохозяйств, около 90 серьезно построек получили повреждения.


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