Премьер-министр будет управлять ОАЭ до избрания нового президента

Вице-президент, премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая Мухаммед бен Рашид Аль Мактум будет исполнять обязанности президента страны после кончины главы государства Халифы бен Зейда Аль Нахайяна до избрания нового президента, как передает Арменпресс, об этом сообщил телеканал "Аль-Арабия".

"Согласно конституции ОАЭ, вице-президент и премьер-министр Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, правитель Дубая, будет исполнять обязанности президента до тех пор, пока федеральный совет, объединяющий правителей семи эмиратов, не соберется в течение 30 дней для избрания нового президента", - отметил вещающий из Дубая телеканал.

При этом наибольшие шансы быть избранным президентом страны имеет наследный принц столичного эмирата Абу-Даби Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян, который в последние годы был фактическим правителем ОАЭ из-за продолжительной болезни бывшего президента.