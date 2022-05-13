Макрон призвал найти коллективный ответ на возможный продовольственный кризис в мире

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал партнеров в Латинской Америке найти коллективный ответ на последствия украинского конфликта для мировых продовольственных рынков, передает Арменпресс.

"Мы должны найти коллективный ответ на последствия этого конфликта, в том числе для продовольственных рынков в свете серьезного риска продовольственного кризиса в Северной Африке и на Ближнем Востоке", - сказал Макрон в пятницу перед началом переговоров с аргентинским коллегой Альберто Фернандесом. Его выступление которого транслировалось на странице в "Твиттере" Елисейского дворца.

Он сообщил, что в ходе переговоров с президентом Аргентины намерен обсудить "ситуацию на Украине и глобальные последствия этого конфликта". "Мы должны также обсудить не только вопросы продовольственной, но и энергетической безопасности", - заметил Макрон.

Аргентинский лидер выразил согласие со словами французского президента, что "у Аргентины и Франции общее видение по многим вопросам". "Мир нуждается в укреплении продовольственной и энергетической безопасности", - подчеркнул он. Фернандес поздравил Макрона с победой на выборах президента Франции 24 апреля. "Мы готовы к совместной работе", - заверил он.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели санкции против российских физических и юридических лиц.

Ранее на этой неделе Фернандес в интервью испанской газете "Диарио" заявил, что экономические санкции Запада против России имеют крайне негативное влияние на весь мир и наносят ущерб людям. Он заявил о намерении привлечь внимание Европы к этому ущербу.