Замминистра ТУ и представители ФАР обсудили перспективы развития железнодорожных инфраструктур Армении

Заместитель министра территориального управления и инфраструктур РА Армен Симонян встретился с представителями Французского агентства развития.

Как стало известно «Арменпресс» из сообщения, распространенного министерством, целью встречи было обсуждение перспектив развития железнодорожной инфраструктуры Армении.

Приветствуя гостей, Армен Симонян подчеркнул, что на предыдущей встрече обсуждался вопрос создания железнодорожной линии из Ванадзора в Фиолетово, теперь они на месте могут ознакомиться с этим участком.

Представители Французского агентства развития интересовались причинами их отсутствия в районах, благоприятных для железнодорожной инфраструктуры, государственными субсидиями, развитием прямых грузоперевозок в соседние страны, в частности в Грузию.

Представители агентства отметили, что результаты исследований в этой области могут быть использованы для дальнейшей работы, масштабные инвестиции потребуют грамотной коммерческой стратегии.

Заместитель министра подробно представил ресурсы Армении в железнодорожной сфере, приоритетные направления развития, ответил на вопросы партнеров. Помимо обсуждаемых направлений, Армен Симонян предложил партнерам из ФАР рассмотреть и другие направления развития железнодорожной инфраструктуры.

Достигнута договоренность после завершения исследований встретиться для организации дальнейшей работы.