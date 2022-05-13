ДО 300 ГБ С «ХОДЯЧИМ WI-FI» ОТ UCOM: ОТЛИЧНАЯ НОВОСТЬ ДЛЯ АБОНЕНТОВ UGO И UBOX

Действующие абоненты Ucom, подключившиеся до 1 мая к постоплатным тарифным планам услуги мобильного интернета uGo 3500, uGo 5500, uGo 7500 и uBox 12500, с 1 июня будут получать больший объем вложений интернета.

В то же время у новых абонентов тоже есть возможность получить дополнительные вложения, а также модем Wi-Fi, если они подпишутся на услугу сроком от 12 до 24 месяцев. Новое предложение особенно понравится путешественникам, предпочитающим «ходячий Wi-Fi», а также тем, кто устал от офисного однообразия и планирует время от времени поработать на природе.

Отметим, что, в частности, абоненты uGo 3500 получат 40 ГБ вместо прежних 30 ГБ, абоненты uGo 5500 - 100 ГБ вместо прежних 70 ГБ, а абоненты uGo 7500 - 200 ГБ вместо прежних 100 ГБ. Абоненты же uBox 12 500 будут ежемесячно получать по 300 ГБ вместо прежних 130 ГБ.

«При разработке этого предложения мы в первую очередь позаботились о наших действующих абонентах, четко понимая, что они уже продолжительное время пользуются мобильным интернетом от Ucom. До 1 мая все действующие абоненты, подключившиеся к тарифным планам uGo, без каких бы то ни было дополнительных обязательств ежемесячно будут получать вложения интернета в увеличенном объеме», - отметил Ара Хачатрян, генеральный директор компании Ucom.

Добавим, что модем мобильного интернета uFi можно приобрести за 39 000 драмов или за 1 драм при подключении к услуге на 18 месяцев.