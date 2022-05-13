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Путешествие в страну абрикосов: казахская авиакомпания «FlyArystan» будет выполнять рейсы Алматы-Ереван

Путешествие в страну абрикосов: казахская авиакомпания «FlyArystan» будет выполнять рейсы Алматы-Ереван

Казахская авиакомпания «FlyArystan» сообщает об открытии нового направления Алматы-Ереван.

Как передает «Арменпресс», авиакомпания сообщает, что рейсы в Ереван и обратно будут выполняться два раза в неделю.

«С радостью объявляем об открытии нового авиарейса по направлению Алматы-Ереван. Рейсы в Ереван и обратно будут выполняться со 2 июня по понедельникам и четвергам на лайнерах Airbus A320. Путешествуем в страну абрикосов!» - говорится в сообщении авиакомпании.


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