Боррель: дополнительные €500 млн помощи ЕС Украине пойдут на закупки танков и артиллерии

Дополнительные €500 млн помощи ЕС Украине из Европейского фонда мира пойдут на закупки тяжелых вооружений: танков и артиллерии. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель по прибытии на встречу глав МИД Группы семи (G7).

"Это уже седьмая встреча [глав МИД] G7 с начала украинского кризиса. Рецепт остается прежним, больше поддержки Украине, включая военную. Я объявлю о выделении €500 млн военной помощи для Украины, что доведет нашу помощи в общей сложности до €2 млрд", - сказал Боррель. Он уточнил, что на эти средства "будут закуплены тяжелые вооружения, на данный момент мы уже направили бронемашины, танки, артиллерию и снаряды".

Отвечая на вопрос, могут ли страны ЕС финансировать поставки военных самолетов на Украину, Боррель заявил: "Нет, на €500 млн нельзя поставить много самолетов, эти средства будут направлены на закупки тяжелых вооружений, необходимых для войны такого типа".

Боррель также призвал страны G7 усиливать давление на Россию, вводить новые санкции, пытаться изолировать РФ на мировой арене и "создавать единый фронт для поддержки Украины".

В апреле Боррель озвучил радикальную смену позиции ЕС в отношении кризиса на Украине. Впервые в истории сообщества он официально призвал не к мирному урегулированию конфликта, а к военному решению, победе над Россией "на поле боя".