Работы по строительству нового моста «Дружба» на КПП Баграташен подошли к завершающему этапу

Завершается строительство нового моста под названием «Дружба» на КПП Садахло-Баграташен на армяно-грузинской границе.

Как передает «Арменпресс» в Дорожном управлении сообщили, что сооружение состоит из двух параллельных мостов, расположенных на расстоянии 1 метра друг от друга.

Выполнены работы по бурению фундаментов, армированию фундаментов, установлению подпорных стенок, бетонированию тоннельных переходов. Установлены опоры мостов с 50 предварительно напряженными арматурами, ведутся работы по армированию поверхности и бетонированию. Строительство поверхности двух мостов находится в завершающей стадии. В конце проекта будут установлены ограждения, заложены тротуары, асфальт мостов и подъездных дорог.

Мост «Дружба» является совместным армяно-грузинским проектом, финансируемым Европейским банком реконструкции и развития и правительствами Армении и Грузии. Программу строительства нового моста реализует Фонд «Дорожное управление».

Ранее в беседе с «Арменпресс» руководитель программы строительства нового моста на КПП Садахло-Баграташен Изабелла Мурадян отметила, что новый мост, состоящий из двух частей, будет соответствовать международным стандартам, пропускная способность будет намного выше. На старом мосту сегодня есть стоянка для грузовиков и больших автомобилей, что мешает проезду. Мост, построенный в советское время, не был рассчитан на такой большой поток перевозок, и поэтому на нем появилось множество трещин. Пропускная способность нового моста будет выше в 4 раза. За счет большей вместимости крупногабаритные автомобили не придется парковать на мосту, процесс прохождения таможни станет быстрее и проще, комфортнее и современнее.