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Посол Армении в Казахстане обсудил с заместителем министра ИД этой страны региональные и международные вопросы

Посол Армении в Казахстане обсудил с заместителем министра ИД этой страны региональные и международные вопросы

Армен Гевондян, посол Республики Армения в Республике Казахстан, вручил заместителю министра иностранных дел Республики Казахстан Ермухамбету Конуспаеву копии верительных грамот.

Как передает «Арменпресс», посольство Армении в Казахстане сообщает, что в контексте 30-летия установления дипломатических отношений между Арменией и Казахстаном состоялся обмен мнениями о текущем состоянии армяно-казахстанского сотрудничества и перспективах его развития, в том числе и в рамках многосторонних интеграционных объединений

Был рассмотрен график контактов по части механизмов двустороннего межгосударственного сотрудничества.

Заместитель министра иностранных дел РК Ермухамбет Конуспаев пожелал Армену Гевондяну успехов в реализации приоритетов дипломатической миссии Армении в Казахстане.


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