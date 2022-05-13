Председатель НС Арцаха созвал рабочее совещание

13 мая председатель Национального собрания Республики Арцах Артур Товмасян созвал рабочее совещание с участием председателей комиссий и руководителей фракций.

Как сообщили «Арменпресс» в Национальном собрании Арцаха, председатели отраслевых комиссий представили находящиеся в обращении законопроекты.

На совещании также были обсуждены текущие вопросы.