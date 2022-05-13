Председатель НС Арцаха созвал рабочее совещание
13 мая председатель Национального собрания Республики Арцах Артур Товмасян созвал рабочее совещание с участием председателей комиссий и руководителей фракций.
Как сообщили «Арменпресс» в Национальном собрании Арцаха, председатели отраслевых комиссий представили находящиеся в обращении законопроекты.
На совещании также были обсуждены текущие вопросы.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм
- 13:41 Глава МИД Латвии заявил, что Балтийское море становится морем НАТО
- 13:19 Председатель НС Арцаха созвал рабочее совещание
- 13:04 При покупке на банковскую карту пенсионеры получат определенные скидки: Пашинян о внедрении новой системы
- 13:02 Боррель уверен, что главы МИД стран ЕС 16 мая договорятся по поводу отказа от нефти РФ
- 12:56 El Pais: Брюссель предупредил о серьезных пробелах в европейской обороне
- 12:55 Правительство утвердило Стратегию реформ государственного управления на 2022-2024 годы
- 12:27 Афганистан намерен закупать у России газ и нефть
- 11:54 Национальное собрание Республики Армения созовет внеочередное заседание
- 11:50 Правительство выделит на капитальный ремонт дорог 4 млрд 750 млн драмов
- 11:32 Reuters: КНДР сообщила о вспышке "неизвестной лихорадки"
- 11:16 Гинцбург назвал сроки начала исследования вакцины от COVID-19 для детей
- 11:12 300 специалистов из диаспоры пожелали работать в государственной системе РА
- 11:06 В финале конкурса песни «Евровидение-2022» представительница Армении выступит под восьмым номером
- 10:58 Трюдо обсудил с Макроном последствия ситуации на Украине
- 10:56 Левон Аронян - один из лидеров Superbet Chess Classic
- 10:54 Рафаэль Надаль выбыл из турнира «Мастерс» в Риме
- 10:40 В Душанбе проходит заседание Совета министров иностранных дел государств- участников СНГ
- 10:12 Yonhap: в КНДР подтверждено более 18 тыс. случаев заражения коронавирусом
- 09:59 30 лет дипломатических отношений говорят и о 30-летней дружбе: посол Уругвая
- 09:47 Глава Евросовета выступил за укрепление институтов ядерного разоружения
- 09:44 “Ереванский бестселлер”: лидирует Ашот Агабабян: армянская литература, апрель 2022
- 09:00 Европейские индексы - 12-05-22
- 08:59 Американские индексы - 12-05-22
- 08:58 Цены на цветные металлы - 12-05-22
- 08:57 Цены на драгоценные металлы снизились - 12-05-22
17:05, 07.05.2022
3232 просмотров Посольство Армении разъясняет ситуацию вокруг Мемориала Геноцида армян в Кёльне
23:00, 10.05.2022
2419 просмотров Стартовал первый полуфинал конкурса “Евровидение-2022”: Армения выступит под номером 17: ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
17:17, 07.05.2022
1474 просмотров МО предоставило подробности о стрельбе с азербайджанской стороны в направлении Сотка
17:26, 06.05.2022
1444 просмотров Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 06-05-22
20:17, 06.05.2022
1234 просмотров Завершено следствие по делу о самовольном оставлении командиром поля боя в Хцаберде и невыполнении приказа