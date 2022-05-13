Правительство выделит на капитальный ремонт дорог 4 млрд 750 млн драмов

Правительство выделит на ремонт, восстановление и проектирование дорог в разных частях страны 4 млрд 750 млн драмов. Как передает «Арменпресс», проект представил министр территориального управления и инфраструктур Гнел Саносян.

«В целом Министерству территориального управления и инфраструктуры планируется выделить путем перераспределения 4 млрд 750 млн драмов, из которых на строительные работы - 4 млрд 536 млн драмов, на проектные работы - 76 млн драмов, на экспертные услуги - 16 млн драмов, технический контроль - 86 млн драмов, авторский контроль - 34 млн драмов. В частности, 7 объектов из упомянутого списка являются объектами передачи с 2021 года, которые находятся либо в завершающей стадии, либо завершатся в ближайшее время», - представил Саносян.

Премьер-министр РА обратился к нескольким крупным объектам, строительство которых находится на завершающей стадии, или начнется в 2022 году.

«Хочу подчеркнуть, что за последние годы произошли существенные изменения в плане качества дорог, но дорога, ведущая в Сюникскую область, была одним из тех участков, которые имели проблемы с качеством, однако уже заметно, что в результате капитального ремонта на этих участках будет существенное изменение качества», - подчеркнул Никол Пашинян.