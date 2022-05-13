Гинцбург назвал сроки начала исследования вакцины от COVID-19 для детей

Введение вакцины против коронавирусной инфекции детям в возрасте 6-11 лет в рамках клинических исследований начнется 3 июня, в настоящее время идет набор добровольцев. Как передает Арменпресс, об этом заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Скрининг начался, первое введение вакцины будет 3 июня. Сейчас идет набор добровольцев, готовятся электронные карты, чтобы 3 июня начать введение препарата", - сказал Гинцбург.

Минздрав России ранее принял решение о регистрации вакцины от коронавируса для подростков 12-17 лет "Спутник М" после необходимых исследований, в которых она показала эффективность и безопасность. В конце января Центр Гамалеи получил разрешение на клинические исследования вакцины для детей от шести до 11 лет.