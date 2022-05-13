В финале конкурса песни «Евровидение-2022» представительница Армении выступит под восьмым номером

В финале конкурса песни «Евровидение-2022» представительница Армении Роза Лин с песней «Snap» выступит под восьмым номером.

Как передает «Арменпресс», финал конкурса, который будет транслироваться в прямом эфире Общественного телевидения, состоится 14 мая в Спортивно-концертном комплексе «Палаолимпико» города Турин Италии.

В финале помимо Армении выступят представители Швейцария, Исландии, Литвы, Португалии, Норвегии, Греция, Украины, Молдовы, Нидерландов, Бельгия, Чехия, Азербайджана, Польши, Финляндии, Эстонии, Австралии, Швеция, Румынии, Сербии, Италия, Франция, Германия, Испании и Соединенного Королевства.

Номер Розы Линн поставлен австрийским режиссером Марвином Дитманом и английским режиссером Дэном Шиптоном. Эти режиссеры имеют большой опыт постановок известных шоу, концертов и они обещают, что сотрудничество с Общественной телекомпанией также будет запоминающимся.

Ранее в беседе с корреспондентом «Арменпресс» Роза Линн отметила, что песню «Snap» она написала, будучи в тяжелом душевном состоянии, и творческий процесс был для нее терапией. «Я с этой песней преодолела этот этап. Основной посыл песни заключается в том, что проблемы и трудности легче преодолевать, ценя и любя себя чуть больше», - сказала певица.