Трюдо обсудил с Макроном последствия ситуации на Украине

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо провел в четверг телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте главы канадского правительства.

Отмечается, что речь шла в том числе о "глобальных последствиях" ситуации на Украине, "особенно для цен на энергоносители и продовольственной безопасности". Собеседники договорились "о дальнейшем сотрудничестве по двусторонним и многосторонним каналам для скоординированного ответа на эти вызовы с целью помощи наиболее сильно пострадавшим [государствам], особенно в Африке и на Ближнем Востоке".

Трюдо и Макрон также обсудили события на Украине и "сошлись во мнении относительно необходимости продолжения координации с партнерами и союзниками для дальнейшей поддержки украинской стороны".

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса с просьбой о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели санкции против российских физических и юридических лиц.