Yonhap: в КНДР подтверждено более 18 тыс. случаев заражения коронавирусом

Более 18 тыс. случаев заболевания COVID-19 подтверждено в КНДР. Как передает Арменпресс, об этом сообщило в пятницу агентство Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По его данным, вследствие заражения коронавирусом в КНДР умерли шесть пациентов.

В четверг ЦТАК сообщило, что на территории народной республики был обнаружен подтип штамма "омикрон" BA.2, также известный как "стелс-омикрон". В связи с этим было созвано заседание Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, на котором присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын. Руководитель народной республики дал указание ввести во всех городах и уездах страны локдаун.