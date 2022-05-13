Глава Евросовета выступил за укрепление институтов ядерного разоружения

Глава Евросовета Шарль Мишель в пятницу в ходе своего визита в японский город Хиросима заявил о необходимости защиты и укрепления мировых институтов, занимающихся проблемой ядерного разоружения. Трансляция выступления велась в Twitter политика, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"У нас есть международные правила и глобальные институты ядерного разоружения и контроля над вооружениями. Мы должны защитить и укрепить их, чтобы обеспечить мир и безопасность", - сказал он.

Мишель также выступил с утверждением, что ситуация с безопасностью в мире находится под угрозой, в том числе из-за специальной военной операции РФ на Украине и ракетных испытаний КНДР.

Глава Евросовета посетил Хиросиму в рамках своего визита в Японию. 12 мая он вместе с японским премьер-министром Фумио Кисидой и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен принимал участие в саммите Япония - ЕС.