Европейские индексы - 12-05-22

МОСКВА, 13 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 12 мая:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.64% и составил 13739.64 пункта, французский CAC 40 снизился на 1.01% и составил 6206.26 пункта, британский FTSE снизился на 1.56% и составил 7233.34 пункта, а российский RTSI вырос на 1.43% и составил 1140.05 пункта.