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Цены на цветные металлы - 12-05-22

Цены на цветные металлы - 12-05-22

ЛОНДОН, 13 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 12 мая были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 1.30% и составила 2742.00 долларов США, цена на медь снизилась на 2.68% и составила 9090.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 1.23% и составила 2092.00 долларов США, цена на никель выросла на 0.01% и составила 27810.00 долларов США, цена на олово снизилась на 5.63% и составила 33757.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 3.78% и составила 3530.00 долларов США, цена на молибден снизилась на 0.10% и составила 42064.15 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 82000.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.


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