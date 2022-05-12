Глава МИД Украины заявил о готовности Киева к переговорам с Москвой, но без ультиматумов

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов к переговорам с Россией, однако не примет ультиматумы с российской стороны. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, такое мнение он высказал в опубликованном в четверг интервью немецкой газете Die Welt в ходе своего визита в Германию.

"Мы готовы к переговорам. Однако мы не готовы принять российские ультиматумы", - отметил глава МИД Украины, подчеркнув, что в случае эскалации ситуации, "Киев нанесет ответный удар". При этом Кулеба утверждал, что РФ не хочет садиться за стол переговоров, а намерена продолжать военные действия. "Настоящая проблема состоит в том, что Россия не проявляет готовности вести реальные и содержательные переговоры", - считает украинский министр.

Вместе с тем он заметил, что "Киеву для победы нужны три вещи: украинская стойкость, характер и боевая мощь, поставки необходимого оружия и санкции против России". "Если все три фактора сойдутся воедино, то мы выиграем эту войну", - заявил министр. В то же время он признал, что украинская экономика из-за происходящего пострадала сильнее, чем российская. "Хотя санкции очень важны и имеют эффект, они не могут остановить российскую военную машину до тех пор, пока Европа продолжает покупать российскую нефть и газ", - констатировал Кулеба.

В заключение глава МИД Украины отметил, что в краткосрочной перспективе Россия в экономическом отношении находится в лучшем положении, чем Украина. "Вот почему мы просим наших друзей и партнеров помочь нам экономически и позволить нам продолжать борьбу", - подчеркнул Кулеба.