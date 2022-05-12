Турнир развития УЕФА: сборная Армении до 15 лет заняла второе место

В Ереване завершился Турнир развития УЕФА до 15 лет. Сборная Армении до 15 лет 12 мая провела свой заключительный матч, встретившись со сверстниками из Грузии. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ФФА, сборная Армении уступила со счетом 0:2.

Сборная Армении до 15 лет, набрав 6 очков, заняла второе место. Сборная Грузии с семью набранными очками стала победителем турнира. Команда Молдовы обосновалась на третьем месте (5 очков), а Ливан замкнул таблицу (0 очков).

Лучшим футболистом турнира признан игрок сборной Грузии Александр Амисулашвили.

Армения (до 15 лет) - Грузия (до 15 лет) - 0:2 (0:1)

Ереван, Технический центр ФФА/Академия футбола

Судья: Давид Мкртчян (Армения)

Голы: Глунчадзе, 39, Гулиашвили, 67.

Армения (до 15 лет)

1. Оганес Урушанян, 2. Арам Агаронян, 3. Гензель Багоян, 4. Арутюн Мусикян, 5. Андраник Акопян, 7. Карен Овакимян (к), 8. Ваге Карапетян, 10. Хачик Седракян, 18. Эмиль Папикян, 19. Араме Минасян, 20. Давид Арутюнян.

Запасные: 12. Вараздат Гаспарян, 6. Хосров Казарян, 9. Гарри Кеворк Басмаджян, 11. Тигран Арменакян, 13. Завен Худавердян, 14. Седрак Мовсисян, 15. Вардан Маргарян, 17. Ашот Григорян, 21. Алекс Галстян.

Главный тренер: Геворг Погосян.

Грузия (до 15 лет)

1. Иване Бахуташвили, 2․ Александр Амисулашвили, 3․ Гиги Глунчадзе, 4․ Саба Харебашвили, 6․ Николози Сургуладзе, 8․ Лука Цулая, 10. Резико Данелия, 14․ Георгий Гвасалия, 15․ Александр Кутателадзе, 18․ Андроника Хороишвили, 19 ․ Торнике Гулиашвили.

Запасные: 5․ Николози Данелия, 7․ Николози Гвазава, 9․ Георгий Мжаванадзе, 12․ Сандро Купатадзе, 13․ Николоз Элисашвили, 16․ Лука Лашхия, 17․ Андриа Виблиани, 20․ Николоз Чиковани.

Главный тренер: Георгий Читаури.

Результаты матчей турнира (до 15 лет):

Армения – Молдова - 2:1

Грузия - Ливан - 3:1

Армения - Ливан - 2:1

Молдова - Грузия - 2:2 (6:5, по пенальти)

Ливан - Молдова - 0:1

Армения - Грузия - 0:2.

Турнирная таблица:

Грузия - 7 очков

Армения - 6

Молдова - 5

Ливан - 0.