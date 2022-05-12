G7 обсуждают возможности для помощи Украине: Бербок

В G7 обсуждают возможности для оказания помощи Украине, включая поставки вооружения и санкции в адрес России. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявила журналистам в замке Вайссенхаус, где вечером стартуют переговоры министров иностранных дел стран "Большой семерки", глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

"Мы постоянно обсуждаем в G7 в последние недели и месяцы, как мы мы можем поддержать Украину... ведем согласование с точки зрения нашей поддержки - санкций и военных поддерживающих мер", - сказала Бербок.

По словам Бербок, кризис, вызванный ситуацией на Украине, вызвал "глубокий кризис во всей Европе, а также глобальный кризис" в результате в том числе остановки поставок зерна из Украины. Поэтому одной из тем встречи министров станет "поддержка наших международных партнеров". Глобальный продовольственный кризис усугублен изменениями климата, сказала Бербок.

"Мы, как сильнейшие промышленные нации и демократии, несем особую ответственность, и мы не только осознаем эту ответственность, но и хотим позаботиться о том, чтобы 141 государство, которое осудило эту жестокую войну, в том числе в рамках ООН, не были брошены в беде", - сказала министр.

Министры иностранных дел Украины и Молдавии Дмитрий Кулеба и Николай Попеску принимают участие во встрече глав МИД стран G7, которая стартует в четверг вечером на севере Германии, в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн.