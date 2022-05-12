Совет Европы получил заявку Косово на вступление

Совет Европы получил заявку самопровозглашенной республики Косово на вступление в организацию и передал ее в Комитет министров. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщили в пресс-службе СЕ.

"Мы можем подтвердить, что заявка о членстве (Косова - ред.) была получена и передана в Комитет министров в соответствии с уставом Совета Европы", - сказали в организации.

Ранее сообщалось, что президент Сербии Александр Вучич созвал заседание Совета национальной безопасности Сербии в пятницу из-за заявки самопровозглашенной республики Косово на членство в Совете Европы.