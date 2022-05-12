Время в Ереване: 11:07:36,   12 Май

Совет Европы получил заявку Косово на вступление

Совет Европы получил заявку Косово на вступление

Совет Европы получил заявку самопровозглашенной республики Косово на вступление в организацию и передал ее в Комитет министров. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщили в пресс-службе СЕ.

"Мы можем подтвердить, что заявка о членстве (Косова - ред.) была получена и передана в Комитет министров в соответствии с уставом Совета Европы", - сказали в организации.

Ранее сообщалось, что президент Сербии Александр Вучич созвал заседание Совета национальной безопасности Сербии в пятницу из-за заявки самопровозглашенной республики Косово на членство в Совете Европы.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]