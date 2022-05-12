Армянская община Уругвая передала в дар Музею-институту Геноцида армян ценные материалы о Геноциде армян

Армянская община Уругвая передала в дар Музею-институту Геноцида армян ряд важных материалов по истории Армении, Ай-Дату и Геноциду армян: брошюры, плакаты и книги.

Как сообщает Арменпресс, директор Музея-института Геноцида армян Арутюн Марутян отметил, что Уругвай - важная для армянского народа страна, так как это первое государство, которое признала Геноцид армян, подавая пример другим государствам.

«После признания Уругваем Геноцида армян ряд крупных стран мира пошли по стопам этого маленького государства, признав геноцид. И все эти материалы, переданные нам сегодня армянской общиной Уругвая, имеют большое значение для нашего музея», — сказал директор музея.

Посол Уругвая в Армении Эдуардо Розенброк отметил, что рад передать от имени армянской диаспоры Уругвая музею важные материалы.

«Уругвай — небольшая страна, но в ней проживает большая армянская община, которая очень активна и смогла хорошо интегрироваться в уругвайское общество. Этот год очень важен для Армении и Уругвая, так как 27 мая исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между двумя странами. Брошюры, книги и плакаты, предоставленные армянской общиной Уругвая, которые находятся здесь сегодня, являются очень важными материалами, которые обогатят Национальную библиотеку Армении и Музей Геноцида армян», - сказал посол.