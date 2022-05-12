Джонсон заявил, что не представляет нормализации отношений с Путиным

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что с трудом себе представляет нормализацию отношений с президентом России Владимиром Путиным.

"Все возможно, я полагаю, но я просто не представляю для себя, как мы можем нормализовать отношения с Путиным", - как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, заявил Джонсон в интервью LBC во время вчерашнего визита в Финляндию.

Он заявил, что мир оставался открытым для переговоров, но российский президент "использовал это, чтобы прокрутить нож в Украине".

По словам Джонсона, Лондон считает, что никакой нормализации отношений между Киевом и Москвой в нынешней ситуации быть не может.