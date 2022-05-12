Kим Чен Ын впервые с начала пандемии появился в маске

В государственных СМИ Северной Кореи впервые опубликованы кадры с лидером КНДР Ким Чен Ыном в медицинской маске. Как передает Арменпресс, об этом сообщает южнокорейское агентство Ренхап.

Агентство разместило кадр из сюжета северокорейского Центрального телевидения о восьмом заседании Политбюро Трудовой партии КНДР 12 мая, в котором Ким Чен Ын был показан в бело-голубой медицинской маске.

"Председатель Ким Чен Ын снял маску на время речи в ходе заседания и положил ее на стол. Это первый раз, когда Ким Чен Ын был показан в маске", – приводит РИА Новости фрагмент публикации агентства.

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