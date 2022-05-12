Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 12-05-22

ЕРЕВАН, 12 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 12 мая, курс доллара США сократился на 6.74 драмa и составил 460.13 драм. Курс евро сократился на 11.98 драмa и составил 480.24 драм. Курс российского рубля вырос на 0.16 драмa и составил 7.02 драм. Курс британского фунта сократился на 13.98 драмa и составил 561.86 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 482.37 драмa и составила 27396.86 драм. Цена серебра сократилась на 5.92 драмa и составила 322.28 драм. Цена платины не изменилась и снова составила 16414.1 драм.