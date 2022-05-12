Премьер-министр Пашинян принял Алексея Оверчука и Андрея Руденко

Премьер-министр Никол Пашинян принял заместителя председателя правительства Российской Федерации Алексея Оверчука и заместителя министра иностранных дел РФ Андрея Руденко. Во встрече принял участие вице-премьер Республики Армения Мгер Григорян.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян приветствовал гостей и отметил: “Очень рад вас видеть, хочу еще раз выразить нашу высокую оценку той работе, которая уже уже проделана в рамках трехсторонней рабочей группы по открытию региональных коммуникаций, автомобильного и железнодорожного сообщения. Вы знаете, насколько для нас важна эта тема, потому что, когда мы придем к конкретным решениям, это изменит ситуацию в нашем регионе не только в экономическом, но и в политическом, психологическом плане, в плане безопасности.

Вы знаете, насколько мы заинтересованы в том, чтобы прийти к конкретному положительному результату в этом направлении. Мы продолжаем нашу интенсивную работу. Во время моего официального визита в Москву это была одна из ключевых тем нашего обсуждения с президентом РФ Владимиром Путиным. И я очень рад, что в этом плане мы зафиксировали наши общие подходы, наши общие позиции.

Что касается дальнейшей работы над этой темой, то она имеет техническую сторону, которая, я думаю, не так уж и сложна. Но для того, чтобы у нас были конкретные и эффективные решения, нужно решить все юридические вопросы, процедурные вопросы, которые не только помогут нам быстро прийти к конкретным решениям, но и эти решения станут более обоснованными и более сильными, если можно так сказать.

И механизм будет эффективно работать в долгосрочной перспективе. Я уверен, что все мы настроены именно на такую работу. Хочу еще раз поблагодарить вас, Алексей Логвинович и Мгер Гербертович, за проделанную работу. Я надеюсь и уверен, что эта работа будет эффективной и в будущем, просто нам нужно как можно быстрее прийти к конкретным решениям”.

В свою очередь, Алексей Оверчук поблагодарил премьер-министра за теплый прием и отметил: “Действительно, совсем недавно мы с Вами встречались в Москве, Вы были у нас с официальным визитом, посетили Москву и Нижний Новгород. Состоялся ряд встреч и с Владимиром Владимировичем [Путиным], и с Михаилом Владимировичем [Мишустиным], и с Валентиной Ивановной [Матвиенко]. По итогам встреч наши профильные министерства получили задачи, над которыми мы работаем. И хочу отметить очень важный момент, на котором Вы заостряли внимание во время Вашего визита: полностью снять все ковидные ограничения. Сейчас оперативный штаб принял такое решение: с 16 мая все будет снято, и можно будет ездить и по земле, и по воздуху. Т.е. все эти вопросы, которые действительно сдерживали контакты между нашими странами, сегодня снимаются. Кроме того, по продовольственной безопасности мы с вами решали целый ряд вопросов, это в сегодняшнем контексте очень важно. Мы готовы и дальше в таком же ключе продолжать сотрудничество и развивать его.

Сегодня, конечно, по трехсторонней рабочей группе хотелось бы поговорить. Мы целиком и полностью разделяем Ваши оценки важности налаживания транспортных коммуникаций между Арменией и Азербайджаном. И, действительно, когда это произойдет, то это полностью изменит всю транспортную конфигурацию региона.

И Совершенно новые возможности откроются для того, чтобы экономика Армении развивалась и получала дополнительный импульс, и в этой связи в значительной степени возрастет значение Армении. Здесь, конечно же, мы прилагаем максимум усилий и с Мгером Гербертовичем [Григоряном], и с Шахином Абдуллаевичем [Мустафаевым], для решения этих вопросов. И как Вы правильно говорите, конечно, очень важны юридические и процессуальные решения”.

Были обсуждены вопросы повестки двустороннего сотрудничества Армении и России, а также деятельности трехсторонней рабочей группы под совместным председательством вице-премьеров Армении, России и Азербайджана.

Были затронуты перспективы восстановления транспортных коммуникаций в регионе Южного Кавказа и процесс дальнейшей реализации работ, проводимых в рамках заявления премьер-министра Армении, президента России и президента Азербайджана от 11 января.