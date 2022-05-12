В Душанбе стартовала встреча министров иностранных дел Армении, России и Азербайджана. Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба МИД Армении.

Напомним, что 12-13 мая министр иностранных дел Арарат Мирзоян отправится в Душанбе для участия в заседании совета министров иностранных дел СНГ. На полях СМИД Мирзоян проведёт встречи также с коллегами из стран СНГ.