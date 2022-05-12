Юбилейный саммит ОДКБ пройдет в Москве 16 мая

Юбилейный саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) пройдет в Москве 16 мая, сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"16 мая по случаю 30-летия ОДКБ состоится саммит государств - членов организации в Москве. Это будет и встреча лидеров, и их отдельное общение в формате рабочего завтрака", - сказал он.

Он добавил, что по итогам этого мероприятия заявления для СМИ сделают генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Эта страна сейчас председательствует в организации, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как ранее сообщал Песков, на встрече лидеров стран ОДКБ может быть затронута в том числе тема ситуации на Украине.

На полях саммита ожидается двусторонняя встреча президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.

ОДКБ - международная организация по вопросам безопасности, участниками которой в настоящее время являются шесть государств: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Договор о создании организации 15 мая 1992 года в Ташкенте подписали главы Армении, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана (не является членом ОДКБ с 2012 года). В 1993 году к организации присоединились Азербайджан, Грузия (обе страны покинули ОДКБ в 1999 году) и Белоруссия.