В Японии сообщили о возможном запуске КНДР баллистической ракеты

КНДР в четверг совершила запуск, предположительно, баллистической ракеты. Как передает Арменпресс, об этом сообщила береговая охрана Японии.

Японские сторожевики призвали находящиеся в регионе суда в случае обнаружения обломков ракеты не приближаться к ним, а сразу связываться с властями.

Власти КНДР осуществили пуск трех баллистических ракет малой дальности, сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов ВС Республики Корея.

По их информации, снаряды были запущены из района аэродрома Сунан вблизи Пхеньяна в сторону Японского моря примерно в 18:29 по местному времени (12:29 мск). По оценкам, пуск ракет был осуществлен с реактивных систем залпового огня. Представители США и Республики Корея продолжают анализировать произошедшее, сохраняют готовность.

Запуск стал 16-м испытанием северокорейских вооружений с начала года. 7 мая КНДР произвела пуск, предположительно, баллистической ракеты подводных лодок.