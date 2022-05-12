Посольство Армении в Украине возобновило свою работу в Киеве
15:45, 12 Май, 2022
Посольство Армении в Украине возобновило свою работу в Киеве.
«Рады сообщить, что посольство Армении в Украине возобновило свою работу в Киеве.
Консульский отдел с 23 мая начнет прием граждан по адресу: Киев, ул. Сичових Стрельцев 51/50», - говорится в сообщении посольства.
4 марта пресс-секретарь МИД РА Ваан Унанян сообщил, что, исходя из соображений безопасности, сотрудники посольства РА в Украине переехали из Киева во Львов и в Ужгород, откуда продолжат в полном объеме работать и обслуживать граждан РА.
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