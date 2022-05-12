Посольство Армении в Украине возобновило свою работу в Киеве.

«Рады сообщить, что посольство Армении в Украине возобновило свою работу в Киеве.

Консульский отдел с 23 мая начнет прием граждан по адресу: Киев, ул. Сичових Стрельцев 51/50», - говорится в сообщении посольства.

4 марта пресс-секретарь МИД РА Ваан Унанян сообщил, что, исходя из соображений безопасности, сотрудники посольства РА в Украине переехали из Киева во Львов и в Ужгород, откуда продолжат в полном объеме работать и обслуживать граждан РА.