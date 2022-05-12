Ереванское озеро очищается от 50-летнего мусора: мэр города следит за ходом работ

13:45, 12 Մայիս, 2022

Уже месяц как стартовала программа очистки Ереванского озера в соответствии с годовой программой мэрии Еревана. Мэр Еревана Грачья Саркисян на месте следит за ходом работ. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении информации мэрии Еревана.

Инициатива беспрецедентная, объемы большие. Зона отдыха очищается от мусора примерно 50-летней давности.

«Мы уже очистили территорию площадью в 25 000 квадратных метров, откуда было вывезено около 12 000 кубометров мусора, по 40 автомобилей в день», - сказал Андраник Меликян, координатор работ по очистке озера.

Бюджетные ассигнования на проект и объем ассигнований из средств общины составляют около 80 млн драмов.

«Поскольку Ереван получает экологические платежи от общины, мы представили проект правительству и получили разрешение на начало работ по очистке. Объем, конечно, достаточно большой, такую работу мы впервые делаем. Программа будет непрерывной, мы уже объявили новый тендер на продолжение работ по уборке и осенью», - отметил мэр.

Основной причиной загрязнения являются бытовые отходы, например, строительный мусор, который скапливается в районе озера из-за недобросовестного поведения жителей. Камышовые заросли озера - не менее опасны для окружающей среды. Они занимают 16 га, и приводят к непредвиденным потерям воды. Мероприятия по их вырубке начались еще в прошлом году.

«Один из наших ученых представил ущерб, который эти заросли наносят нашему сельскому хозяйству и вообще водным ресурсам, к слову, один куст испаряет в общей сложности около 300 литров воды. С помощью дрона нам удалось покрыть водную поверхность специальным раствором. Эта часть озера должна была быть покрыта камышом, как видите, она уже чистая», - отметил Грачья Саркисян.

Согласно программе, на реке Раздан будет установлено ограждение, мусор будет вывезен и оттуда.

«Эта программа значительно повысит уровень воды, что позволит увеличить объем воды, направляемой в Араратскую долину, и эффективно использовать ее», - сказал мэр.

Вместе с очисткой озера община инициировала и программу по строительству в этом районе зоны отдыха, на что необходимо будет потратить около 190 млн драмов. Будет благоустроена часть береговой зоны озера площадью в 2,8 га, из которых 2,1 га будут озеленены, будет проложена оросительная сеть протяженностью в 1 100 метров, установлены скамейки, мусорные баки, проложена велосипедная дорожка протяженностью в 500 метров, появится освещенная аллея.

«Это одно из лучших мест в Ереване, которое, к сожалению, мы загрязняем. Сейчас мы тратим деньги из государственного и муниципального бюджетов на его восстановление. Я буду счастлив, если наши граждане будут сохранять чистоту Еревана и нашей страны, тем самым способствуя ее развитию нашей», - подчеркнул Грачья Саркисян.

Ереванское водохранилище на реке Раздан, в районе бывшего села Нор Кохб было построено в 1970 году. Оно не только решает проблему аккумулирования поливной воды, но и, учитывая климатические условия Еревана, смягчает городскую жару летом и холод зимой.

После завершения этого важного проекта Ереванское озеро станет одним из любимых мест отдыха жителей и гостей столицы.