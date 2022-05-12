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На химическом заводе в Словении произошел взрыв

На химическом заводе в Словении произошел взрыв

Взрыв произошел утром в четверг на химическом заводе Меламин в словенском городе Кочевье на юге страны, пожар удалось потушить. Как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице правительства республики в "Твиттере".

"Более 20 человек пострадали, двое получили серьезные ожоги и доставлены в медицинское учреждение Любляны. Здание сильно повреждено, в результате взрыва были также повреждены окна на прилегающей территории", - говорится в сообщении.

 


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