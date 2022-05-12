Время в Ереване: 11:07:36,   12 Май

Президент Армении принял посла Сербии Татьяну Панайотович Цветкович

Президент Армении принял посла Сербии Татьяну Панайотович Цветкович

12 мая президент Республики Армения Ваагн Хачатурян принял чрезвычайного и полномочного посла Сербии в Армении Татьяну Панайотович Цветкович.

Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате президента, на встрече была подчеркнута важность политического диалога между Арменией и Сербией, было отмечено, что сотрудничество в торгово-экономической, культурной, научной, образовательной и других сферах имеет серьезный потенциал развития.

В этом контексте была подчеркнута необходимость придания повестке армяно-сербского двустороннего и многостороннего взаимодействия нового содержания.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]