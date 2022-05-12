Президент Армении принял посла Сербии Татьяну Панайотович Цветкович

12 мая президент Республики Армения Ваагн Хачатурян принял чрезвычайного и полномочного посла Сербии в Армении Татьяну Панайотович Цветкович.

Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате президента, на встрече была подчеркнута важность политического диалога между Арменией и Сербией, было отмечено, что сотрудничество в торгово-экономической, культурной, научной, образовательной и других сферах имеет серьезный потенциал развития.

В этом контексте была подчеркнута необходимость придания повестке армяно-сербского двустороннего и многостороннего взаимодействия нового содержания.