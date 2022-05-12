Минобороны Азербайджана продолжает распространять дезинформацию о ситуации на границе: Министерство обороны Армении
12:00, 12 Май, 2022
Министерство обороны Азербайджана, продолжая распространять дезинформацию о ситуации на границе, выступило с заявлением, в котором отмечает, что якобы вечером 11 мая подразделения ВС РА открыли огонь по азербайджанским боевым позициям, расположенным на восточном участке армяно-азербайджанской границы.
Как передает «Арменпресс», сообщение об этом распространило Министерство обороны Армении, подчеркнув, что указанная информация не соответствует действительности.
Ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильна и находится под полным контролем Вооруженных сил Республики Армения.
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