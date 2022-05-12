Время в Ереване: 11:07:36,   12 Май

Минобороны Азербайджана продолжает распространять дезинформацию о ситуации на границе: Министерство обороны Армении

Минобороны Азербайджана продолжает распространять дезинформацию о ситуации на границе: Министерство обороны Армении

Министерство обороны Азербайджана, продолжая распространять дезинформацию о ситуации на границе, выступило с заявлением, в котором отмечает, что якобы вечером 11 мая подразделения ВС РА открыли огонь по азербайджанским боевым позициям, расположенным на восточном участке армяно-азербайджанской границы.

Как передает «Арменпресс», сообщение об этом распространило Министерство обороны Армении, подчеркнув, что указанная информация не соответствует действительности.

Ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильна и находится под полным контролем Вооруженных сил Республики Армения.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]