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В Душанбе состоится встреча министров иностранных дел Армении, России и Азербайджана

В Душанбе состоится встреча министров иностранных дел Армении, России и Азербайджана

Министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян 12-13 мая будет находиться в Душанбе для участия в заседании Совета министров иностранных дел СНГ. Как передает «Арменпресс», МИД РА сообщает, что в Душанбе запланирована встреча министров иностранных дел Армении, России и Азербайджана.

Арарат Мирзоян также проведет встречи с партнерами по СНГ.
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