Тигран Хачатрян принял участие в ежегодной встрече Совета управляющих ЕБРР

Министр финансов РА Тигран Хачатрян с 9 по 12 мая в Марокко участвовал в ежегодном заседании Совета управляющих Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве финансов РА.

На заседании были подведены итоги деятельности, проведенной в рамках ЕБРР, и зарегистрированные результаты, руководителям были представлены детали реализации стратегической и капитальной программы ЕБРР на 2021-2025 годы. Ключевыми вопросами, которые будут обсуждаться на пленарном заседании, стали содействие экономическому росту в странах ЕБРР, борьба с изменением климата и укрепление бизнес-среды.

В ходе своего официального визита в Королевство Марокко Тигран Хачатрян встретился с высокопоставленными должностными лицами ЕБРР, в том числе с президентом ЕБРР Одиль Рено-Бассо, директором отдела инфраструктуры ЕБРР по Евразии, директором группы устойчивой инфраструктуры Екатериной Мирошник и исполнительными представителями ЕБРР. Были обсуждены последние события мировой экономики и текущие вызовы, а также вопросы, связанные с сотрудничеством Республики Армения с ЕБРР. Стороны отметили важность финансируемых ЕБРР инфраструктурных проектов в Армении, а также обозначили перспективы дальнейшего расширения сотрудничества.

В ходе визита министр Хачатрян также встретился с представителями Банка «Финансовая группа Мицубиси Ю-Эф-Джей» и обсудил возможности сотрудничества банка с Арменией.