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Временно прекращено газоснабжение части административного района Кентрон

Временно прекращено газоснабжение части административного района Кентрон

Для проведения аварийно-восстановительных работ 11 мая с 20:30 прекращено газоснабжение  потребителей и прилегающих общественных объектов различного назначения на ул. Пароняна, Ереванцу, Чкалова, Дзорапи административного района Кентрон города Еревана.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает ЗАО «Газпром Армения», призывая газопотребителей соблюдать правила безопасности.


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