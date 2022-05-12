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Европейские индексы выросли - 11-05-22

Европейские индексы выросли - 11-05-22

МОСКВА, 12 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 11 мая:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 2.17% и составил 13828.64 пункта, французский CAC 40 вырос на 2.50% и составил 6269.73 пункта, британский FTSE вырос на 1.44% и составил 7347.66 пункта, а российский RTSI вырос на 3.30% и составил 1123.93 пункта.


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