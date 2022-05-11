Астронавт NASA рассказал, что отношения на МКС не изменились из-за ситуации на Украине

Отношения между американскими и российскими экипажами на Международной космической станции (МКС) нисколько не изменились из-за ситуации вокруг Украины, все, кто находится на станции, нацелены на продуктивную работу и совместные усилия по поддержанию ее работоспособности. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду вернувшийся с МКС на прошлой неделе астронавт NASA Томас Маршберн.

"Что касается международных отношений, они совершенно не изменились. У нас более чем 40-летняя история отношений с нашими партнерами, в том числе с российскими коллегами", - сказал он на пресс-конференции по случаю возвращения на Землю экипажа миссии Crew-3, в состав которой помимо Маршберна входили Раджа Чари, Кайла Бэррон и представитель Европейского космического агентства Маттиас Маурер.

Маршберн отметил, что за проведенные на МКС полгода работа со всеми коллегами была для Crew-3 "не только продуктивной, но и приятной". "Мы проделали много хорошей работы, обслуживали МКС и поддерживали ее работоспособность", - резюмировал он.

Аппарат Crew Dragon американской компании SpaceX с экипажем Crew-3 вернулся на Землю 6 мая, за два дня до этого Маршберн передал командование МКС россиянину Олегу Артемьеву, который также является специальным корреспондентом ТАСС на МКС, вручив ему символический ключ от станции. Помимо этого, вахту на станции в настоящее время несут россияне Денис Матвеев и Сергей Корсаков. На МКС также сейчас находятся астронавты NASA Челл Линдгрен, Роберт Хайнс и Джессика Уоткинс, а также представитель Европейского космического агентства итальянка Саманта Кристофоретти.