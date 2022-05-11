ФРГ начала обучать украинских солдат применению гаубиц PzH 2000

Обучение украинских солдат применению гаубиц PzH 2000 началось в среду на территории ФРГ. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило германское Минобороны в Twitter.

"Обучение началось сегодня, - говорится в сообщении. - Это не делает ни Германию, ни НАТО стороной войны".

Как сообщалось ранее, Германия хочет предоставить Украине семь гаубиц PzH 2000.

В конце апреля глава Минобороны ФРГ Кристине Ламбрехт сообщила, что Германия также готова поставить Украине зенитные установки Gepard.