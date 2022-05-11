Время в Ереване: 11:07:36,   11 Май

В Гааге началась встреча премьер-министров Армении и Нидерландов 

В Гааге началась встреча премьер-министров Армении и Нидерландов 

В Гааге, в резиденции Бинненхоф, началась встреча премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна и премьер-министра Королевства Нидерландов Марка Рютте. Как сообщает корр. Арменпресс, Никол Пашинян находится в Нидерландах с двухдневным (10-11 мая) официальным визитом. Это первый официальный визит главы Республики Армения в Королевство Нидерландов.

После встречи премьер-министры выступят с совместной пресс-конференцией.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]