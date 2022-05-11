В ООН сообщили о росте частоты засух на Земле на 29% за последние два десятилетия

Эксперты ООН проанализировали изменения в частоте развития засух на глобальном уровне и выяснили, что за последние два десятилетия этот показатель вырос примерно на 29%. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщила пресс-служба Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием (UNCCD).

"Собранные нами данные указывают на то, что продолжительность засух, их частота и последствия становятся все более значительными с течением времени. Они не только негативно влияют на человеческие популяции, но и дестабилизируют экосистемы, от которых зависит выживание всех форм жизни, в том числе и людей", - заявил исполнительный директор UNCCD Ибрахим Тьяв, чьи слова приводит пресс-служба Конвенции.

Одно из главных последствий глобального потепления - так называемые экстремальные погодные явления. Под этим словом ученые понимают периоды аномально высоких температур зимой, волны жары летом, недельные проливные дожди, засухи и прочие погодные феномены. Яркие примеры этого - прошлогодние наводнения в Европе и летняя жара в России в 2010 году.

Как предполагают климатологи, учащение волн жары и других климатических аномалий уже привело к резкому увеличению в частоте возникновения особенно продолжительных и тяжелых засух. Яркими примерами этого являются недавние засухи и связанные с ними пожары на западе США и в Австралии, унесшие жизни миллионов животных и уничтожившие огромные площади лесных массивов.

Эксперты UNCCD всесторонне изучили последствия этих природных катаклизмов, а также то, как изменилась частота появления засух за последние два десятилетия. Для этого ученые проанализировали данные, собранные сотнями экологов и климатологов во всех государствах-участниках ООН в промежутке между 2000 и 2019 годами.

Полученные ими сведения указывают на то, что частота появления всех типов засух выросла за это время примерно на 29%, причем крупные засухи происходили в это время сразу в 23 государствах. По оценкам экспертов ООН, общий экономический ущерб от засух за последние два десятилетия превысил $124 млрд, большая часть этих потерь пришлась на бедные государства Африки и Азии.

Абсолютными лидерами по числу засух стали африканские страны. На территории этого континента произошло свыше 130 природных катастроф подобного рода, причем больше половины из них случилось в государствах Восточной Африки. Почти столь же сильно от засух пострадали Индия и Австралия, чьи ВВП и уровень сельскохозяйственного производства снизились на 2-5% и на 18% из-за пожаров, гибели урожая и скота.

По текущим прогнозам экспертов ООН, частота и масштабы засух станут еще выше в ближайшие десятилетия, в результате чего к началу 2030-х годов свыше 700 млн людей могут стать "климатическими беженцами", а к середине столетия примерно 70% населения планеты будут страдать от последствий постоянных или периодических засух. Это, как считают Тьяв и его коллеги, говорит о необходимости скорейшей выработки координированных мер по борьбе с последствиями появлений засух.



