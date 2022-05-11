Канцлер ФРГ уверен, что мир в будущем станет многополярным

Мир в перспективе больше не будет биполярным, играть роль в нем предстоит многим странам, в том числе Китаю, России и США. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, с таким прогнозом выступил в среду в Берлине канцлер Германии Олаф Шольц после встречи с президентом Аргентины Альберто Фернандесом.

"Важно, чтобы мы стремились к многополярному миру, - сказал он. - Убежден, что он уже не будет биполярным, как было после [Второй мировой] войны".

"Многие страны будут оказывать влияние на грядущее мироустройство, - полагает Шольц. - Это будут США, разумеется, Китай, Европейский союз, Германия, Россия в том числе, абсолютно точно, а также азиатские страны - Южная Корея, Япония, Вьетнам, Индонезия, Малайзия, Филиппины, Индия".