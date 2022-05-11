Иран считает неприемлемым строительство Турцией плотин на реке Аракс. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил министр энергетики Ирана Али Акбар Меграбиан на брифинге с журналистами после 17-го заседания Совместной межправительственной комиссии Республики Армения и Исламской Республики Иран.

По его словам, предпринимаемые Турцией шаги по строительству плотин не согласовываются со странами бассейна реки Аракс.

«Мы выразили свой протест в этой связи и считаем, что все государства бассейна реки Аракс должны совместно работать над строительством плотин, а также совместно действовать в плане использования воды реки Аракс, и односторонний индивидуальный подход может быть опасен для реки Аракс», — сказал он:

Меграбиан отметил, что иранская сторона выразила свою обеспокоенность Турции. «У нас были многочисленные встречи с представителями соответствующих турецких ведомств, и они заверили нас, что обязательно предпримут необходимые шаги, чтобы развеять опасения. Мы считаем, что все страны бассейна реки Аракс должны обсудить этот вопрос друг с другом и справедливо использовать этот водный ресурс», - добавил он.